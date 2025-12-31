Son Dakika... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 7 ismin malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları tespit edilen 7 şüphelinin malvarlıklarına, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” şüphesiyle el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında;

TCK 188 (Uyuşturucu madde imal ve ticareti),

TCK 190 (Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma),

TCK 191 (Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma),

TCK 227 (Fuhuşa teşvik ve aracılık)

suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen şüpheliler hakkında önemli bir adım atıldı.

Savcılık, şüphelilerin söz konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akladıkları yönünde tespitler üzerine, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verdi.

İŞTE İSİM LİSTESİ

Malvarlıklarına el konulan isimler şunlar:

•Kasım Garipoğlu

•Fatih Garipoğlu

•Burak Ateş

•Ayşegül Şeynova

•Gökmen Kadir Şeynova

•Mert Vidinli

•Ezgi Fındık

YURT DIŞI VURGUSU VE AKLAMA ŞÜPHESİ

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin Türkiye dışında bulunmalarının, malvarlıklarının kaçırılması ve izinin kaybettirilmesi riskini artırdığına dikkat çekildi. Bu nedenle el koyma kararının, delillerin korunması ve suçtan elde edilen gelirlerin güvence altına alınması amacıyla alındığı öğrenildi.