Ekmek kuyruğunda bıçaklı kavga!
Sokağa çıkma yasağı kararının ardından ekmek kuyruğunda yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla bu gece 00:00'da başlayan 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı kararının ardından yurttaşlar fırınlara akın etti.
Adana’nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle ekmek sırasına girdiği sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ismi öğrenilemeyen kişi Şavi'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Şavi'yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etme çalışmalarına başladı.
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