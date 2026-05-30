AKP’nin erken seçim kozu: Emekliye 36 bin TL

AKP’de ekonomi yönetiminin hazırlayacağı olası sosyal destek paketleri ile seçim takvimin birlikte ele alındığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, özellikle emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli kesimlerde yaşanan memnuniyetsizliğin son kamuoyu araştırmalarında da belirgin şekilde görüldüğü ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan senaryoya göre, yılın son çeyreğinde emeklilere yönelik kapsamlı bir gelir düzenlemesi yapılması, ardından da oluşacak siyasi atmosferin ölçülmesi planlanıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneğinin masada olduğu öne sürülüyor.

‘EMEKLİNİN GÖNLÜ ALINMAK İSTENİYOR’

Parti kaynakları, son yerel seçimlerden bu yana emeklinin iktidara yönelik tepkisinin sürdüğünü, özellikle sabit gelirli kesimlerde ekonomik sıkıntıların siyasi tercihlere doğrudan yansıdığını dile getiriyor. AKP kulislerinde, “Emekli memnun edilmeden seçim denkleminde avantaj sağlamak zor” değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle emeklilere yönelik maaş artışının yanı sıra bazı ek destek paketlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Enerji desteği, kira yardımı ve sosyal yardım başlıklarının da tartışıldığı ifade ediliyor.

‘EKONOMİ GÖSTERGELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK’

Parti yönetiminde ise erken seçim konusunda ortak bir görüş oluşmuş değil... Bazı kurmaylar, ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme görülmeden seçime gitmenin riskli olacağını savunurken, bazı isimler ise olası maaş artışları ve sosyal desteklerin yaratacağı etkinin kısa sürede sandığa yansıtılmasının daha avantajlı olacağını düşünüyor. AKP kulislerinde konuşulan formüle göre, ekim ayında açıklanabilecek ekonomik paketlerin toplumdaki karşılığı ölçülecek. Kamuoyu yoklamalarında iktidar lehine toparlanma görülmesi halinde ise kasım ayında seçim seçeneği daha güçlü şekilde değerlendirilebilecek. Parti içinde bazı isimlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelecek anket sonuçlarına göre son kararın verileceğini dile getirdiği, bu nedenle sonbahar aylarının siyasette hareketli geçebileceği ifade ediliyor.