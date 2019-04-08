Pahalılığa mahkûm etti

ULAŞIM 300 TL’YE KADAR ÇIKIYOR: Atatürk Havalimanı’na en yakın mesafeden gelenler 2.60 TL’ye, Anadolu Yakası’ndan metrobüs ve metro olmak üzere iki aktarma ile gelenler 6.25 TL’ye ulaşabilirken; İstanbul Havalimanına en yakın mesafeden ulaşım 12 TL’den başlıyor. Buraya Anadolu Yakası’ndan Havaist ile gelecek yurttaşlar ise en az 25 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Havaist ücretleri Kadıköy’de 25 TL iken Pendik’te 30 TL’ye çıkıyor. İBB’ye ait 46 kişilik Havaist otobüslerinde yalnızca İstanbul Kart geçiyor ancak bu otobüsler her ilçeden geçmediği için yol güzergâhındaki bir durağa gitmek için de yine metrobüs, metro ya da İETT’ler kullanılmak zorunda. Bu araçların yol güzergâhları ve sefer saatlerini öğrenmek için akıllı telefonlara ‘Havaist’ uygulaması indirilebilir.

Kendi aracıyla gitmek isteyen yurttaşlar ise üst üste zamlanan akaryakıt ve benzinin yanı sıra yalnızca gişe ücretlerine 16 TL’den toplam 32 TL ödemek zorunda.

Taksiyle ulaşım ise Bahçelievler’den 114 TL, Şirinevler-Ataköy ve Mecidiyeköy’den 120 TL, Avcılar, Bakırköy ve Beşiktaş’tan 140 TL, Beylikdüzü’nden 150 TL, Maltepe’den 180 TL, Silivri’den 250 TL ve Şile’den 270 TL’ye mal oluyor. Bu ücretlere otoyol ve köprü ücretleri ile trafikte bekleme süreleri de eklendiğinde sadece havalimanına ulaşma ücreti, uçak bileti fiyatını bile geçiyor.

OTOPARK 20-60 TL: Kapalı otoparklarda 0-1 saate 19.75 TL alınırken, 1-3 saat aralığına 24 TL, 3-6 saate 37.75 TL, 12-24 saate ise 60 TL alınıyor. Abonman otomobiller için 4 gün 173.50, aylık 423 TL. Açık otoparklarda ise ücretler şöyle: 0-1 saat:15 TL, 1-3 saat 18 TL, 3-6 saat 27.25 TL, 6-12 saat 30.50 TL, 12-24 saat 42.25 TL, abonman aylık ise 316 TL.

KONAKLAMA 1113 TL

Şu anda Yeni Havalimanı yolcularının konaklayabileceği tek yer, havalimanı içinde bulunan YOTEL. Bugün itibarıyla bu otelde kişi başı tek gece konaklama ücreti toplamda 151.2 Avro. Kahvaltıyla birlikte 176.2 Avro’ya, yani 1113 TL’ye geliyor. Atatürk Havalimanı çevresindeki otellerin ise kahvaltı dahil kişi başı tek gecelik konaklama ücretleri 80 Avro idi.

Londra, Amsterdam ve Paris’te toplamda 4 havalimanında otel işletmecisi olan İngiliz merkezli Yotel, havalimanı yatırımcısı İGA ile 15 yıllık sözleşme imzalamış, bu anlaşma da gelir garantisi modeli ile yapılmıştı.