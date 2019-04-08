Erdoğan'ın seçim açıklaması doların ateşini yükseltti

Piyasalar bir türlü netleşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi nedeniyle adeta diken üstünde. Dün sabah saatlerinde dolar 5.65’in altında güne başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlere dönük açıklamaları sonrasında yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) iki hafta önce TL’deki değer kaybını engellemek için haftalık repo ile fonlamasını durdurarak yaptığı “örtülü faiz artırımını” dün itibarıyla geri almaya başlamasıyla yüzde 25.5 seviyesindeki ortalama fonlama maliyetinin yeniden yüzde 24’e dönmesi beklenirken, siyasi belirsizliğin de etkisiyle TL değer kaybetti.

Analistler TCMB’nin haftalık repo ile fonlamaya geri dönmesini normalleşme açısından olumlu bulsa da belirsizlik ortamının devam etmesi nedeniyle biraz erken buluyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliği artırırken, TCMB’nin adımları da bugün TL’de değer kaybını hızlandırdı.

Erdoğan’ın açıklamaları öncesi 5.64’lü seviyelerde olan dolar/TL bütün bu gelişmelerle kademeli olarak 5.73’e kadar yükseldi.

Borsa İstanbul da yüzde 1.83 değer kaybıyla günü 96.978 puanla kapattı.

Kur açıklamayla arttı

Bir bankacı, “İstanbul seçimleri tekrarlanır mı tekrarlanmaz mı? Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bu soru kurda harekete neden oldu. Tekrarlanmasını piyasa olumsuz algılayacaktır” ifadesini kullanırken, BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “YSK’nin Ankara’da seçimin tekrarı talebi YSK tarafından reddedilmesinden sonra Erdoğan İstanbul’da seçimi tekrarlatmak için bastırıyor. Piyasalar için en kötü senaryo. Sanki Türkiye’nin yeni bir seçime ihtiyacı varmış gibi! Piyasalar hükümetin ekonomik sorunları çözmeye yönelmesini istiyor” diye konuştu.

TL için işler kötüleşecek Bloomberg’in en iyi para birimi tahminleri yapan şirketler listesinde ilk sırasında yer alan Cinkciarz.pl, Türk Lirası için işlerin daha da kötüleşeceğini, dolar/TL’nin yıl sonunda 6.10, 2020’nin ilk çeyreğinde 6.20 düzeyine kadar yükseleceğini söyledi.

Cinkciarz.pl kıdemli analisti Marcin Lipka, Türk Lirası ve Romanya leyinin ikinci çeyreğe (Latin Amerika hariç) gelişmekte olan ülkeler grubunda en aşağıda başladığına dikkat çekti ve bu para birimlerinin yılı daha da kötü bir seviyede kapatacağını öngördü. Liranın dolar karşısında yüzde 10 daha düşeceğini anlatan Lipka, “Yerel seçimler sonrası siyasi belirsizlik, artı resesyon ve yüzde 20 düzeyinde bir enflasyon çok da olumlu bir kombinasyon değil” dedi.

Yatırımcının umudu tükendi

Türkiye’deki yerel sonuçları, ekonomide doğuracağı sonuçlar açısından dünyada yakından izleniyor.

Reuters’a konuşan yatırımcılar, AKP’nin kayıpları nedeniyle ‘ekonominin düzelmesi açısından ihtiyaç duyulan ancak yurttaşa faturası ağır olacak reformların yapılması ihtimalinin azaldığı’ yorumu yaptı. Rabobank’tan Piotr Matys ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu hafta yatırımcılarla buluşmasında yapacağı bir ‘PowerPoint’ sunumunun yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeye yeterli olmayacağını söyledi.

Haberde, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra siyasi tabanını desteklemek isteyeceği” analizi yapıldı. Bu nedenle de, yatırımcıların ekonomiye istikrar getirmek için Türkiye’nin hayata geçirmesini umduğu ‘acılı reformların’ yapılacağına dair umutların azaldığı yorumu yer aldı. Özellikle seçimlerden sonra, kapsamlı bir reform planı ihtimali konusunda kötümser. AKP’nin bunun yerine, daha derindeki ekonomik zayıflıkları ele alamayan ve hatta daha da kötüleştiren kısa vadeli teşvikler yoluna gitmesinden endişe ediyorlar.

Credit Agricole bankasından üst düzey stratejist Guillaume Tresca “AKP tabanı daha fazla büyüme yanlısı önlem, daha düşük enflasyon istiyor. Bu, AKP’nin seçimlerden önce yaptığı şeyin ta kendisi ve eğer Erdoğan popülaritesini sürdürmek istiyorsa bunun devam etmesi gerekecektir. Somut reformlar beklemiyorum, sadece lafta kalacak” dedi.

Öte yandan Bloomberg’in 36 fon yöneticisi, stratejist ve trader arasında düzenlediği ankete göre, katılımcılar Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) Euro-bonolarında rallinin süreceğine inanıyor. Ama F/X ve hisse senetleri hususunda oldukça temkinliler. Türkiye 11 önde gelen GOÜ arasında hisse senetleri, dövizler ve bono-tahvilleri en çok sevilen ülkeler listesinde en dipte yer alıyor. Katılımcılar ekonomiden de ümitli değiller.