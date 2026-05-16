Mehmet Sevigen'in CHP yönetimine karşı çağrı yaptığı isimlerden sert yanıt: 'Sakın benim adımı anma'

2021 yılında CHP'den ihraç edilen ve son yıllarda sık sık iktidara yakın medya organlarında konuk edilen eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP yönetimine karşı partinin eski yöneticileri Adnan Keskin ve Eşref Erdem'e çağrıda bulunarak “Ayağa kalkın, partinize sahip çıkın” dedi.

Sevigen'in bu çağrısına, Adnan Keskin ve Eşref Erdem'den anlamlı bir yanıt geldi. Keskin, Sevigen’in CHP’yi hedef alan yayınlara çıkmasını doğru bulmadığını söyledi. Eşref Erdem ise “Yoluma altın döşeseler TGRT’ye çıkmam. Benim adımı da kullanma dedim” ifadeleriyle Sevigen’e tepki gösterdi.

Sevigen, iktidara yakın İhlas Medya bünyesindeki TGRT Haber’de katıldığı programda CHP’deki mevcut yönetime sert sözlerle yüklenmiş, ağlamaklı bir ses tonuyla partinin eski yöneticilerine seslenmişti. Sevigen, Adnan Keskin, Eşref Erdem, Mahmut Yıldız ve Ali Özcan gibi isimleri de göreve çağırarak, “Neredesiniz? Siz de konuşun, siz de omuz verin” demişti.

Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Adnan Keskin ve Eşref Erdem, Sevigen'e sert tepki gösterdi.

ADNAN KESKİN: YAPTIĞI ŞEY ÇOK YANLIŞ

Sevinç’in aktardığına göre Adnan Keskin, Mehmet Sevigen’in bu tavrını doğru bulmadığını söyledi. Keskin’in, Sevigen’in iktidara yakın yayın organlarında CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunmasını yanlış gördüğünü belirten Sevinç, Keskin’in şu değerlendirmeyi yaptığını aktardı:

“Mehmet Sevigen’in bu haline üzülüyorum. Sürekli partiyi eleştiren televizyonlara çıkmasını hiç doğru bulmuyorum. Partiye düşmanlık yapan televizyonlara çıkması yanlış.”

Sevinç, Keskin’in CHP’ye yönelik bazı eleştirileri olduğunu da ancak bunları kamuoyu önünde, iktidara yakın yayın organlarında değil, parti içinde ve partililerle yapılan görüşmelerde dile getirmeyi tercih ettiğini söyledi.

"ELEŞTİRİLERİMİ DOST SOHBETLERİNDE SÖYLERİM"

Sevinç’in aktardığına göre Keskin, parti içindeki yanlışların konuşulabileceğini ancak bunun yandaş ekranlarda yapılmaması gerektiğini belirtti. Keskin’in, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bunları dost sohbetlerinde, partililerle konuşurken söyleriz. Genel merkez yöneticilerine anlatırız. Ama iktidarı destekleyen kanallarda kamuoyu önünde partiyi küçük düşürücü şekilde konuşmayız” dediği aktarıldı.

EŞREF ERDEM: 'BENİM ADIMI KULLANMA' DEDİM

Şaban Sevinç, Mehmet Sevigen’in çağrısında adını andığı eski CHP yöneticilerinden Eşref Erdem’i de aradığını söyledi. Sevinç’in aktardığına göre Erdem, Sevigen’in televizyon yayınlarında kendi adını kullanmasından rahatsız olduğunu belirtti. Şaban Sevinç, Eşref Erdem’in daha önce de Sevigen’i arayarak, “Mehmet, bir daha televizyonda sakın benim adımı anma. Kendi düşünceni ifade ederken kendini kuvvetlendirmek için benim adımı kullanma” dediği aktardı.

"TGRT'YE ASLA ÇIKMAM

Eşref Erdem’in de CHP yönetimine yönelik bazı eleştirileri bulunduğunu ancak bunları parti içinde dile getirmeyi tercih ettiğini söyleyen Sevinç, Erdem’in TGRT’ye çıkma çağrısına sert tepki gösterdiğini aktardı. Sevinç’e göre Erdem, “Mehmet’e söyledim. Bu yandaş kanallara çıkma. Benim yoluma altın döşeseler yine TGRT’ye çıkmam. Sakın benim adımı da kullanma dedim” ifadelerini kullandı.