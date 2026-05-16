Yasadışı bahis ve kumar en az uyuşturucu kadar tehlikelidir. Yıllardır gücüm yettiği ölçüde haykırıyorum.

Katıldığım televizyon programlarında, köşeyazılarında ve yazdığım kitaplarda yüz yüze olduğumuz yasadışı bahis bataklığına dikkat çekip tehlikenin büyüklüğünü göstermeye çalışıyordum.

Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ve sonrasında İstanbul başsavcısı, ardından da adalet bakanı olan Akın Gürlek, yasadışı bahis bataklığının kurutulacağını beyan etti. Bu süreçten sonra operasyonlar sıklaştı ve bahis sisteminin çökmesi adına çok ama çok önemli müdahaleler yapılmaya başlandı.

Bu anlamda yapılan son operasyon Adana’da gerçekleştirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü 21 ilde 228 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 198 şüpheli olduğu belirtildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında üç banka yöneticisi, sekiz Emniyet personeli ve dört avukat olduğu açıklandı.

‘KASA HESAP’

Üç banka yöneticisi, sekiz Emniyet personeli, dört avukat! Vay arkadaş...

Yapılan operasyon ile ilgili basın bilgilendirmesinde gözaltına alınan diğer kişiler hakkında da bilgiler verildi.

Gözaltına alınanlar içerisinde üç elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana’daki üç kuyumcu ve bir döviz bürosu olduğu, bunlara kayyım atanarak el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Suçtan elde edildiği düşünülen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekne üzerine el koyma tedbiri uygulanmış. Ayrıca 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verilmiş.

Gözaltına alınan isimlerden biri ise oldukça ilginçti.

Ergenekon-Balyoz kumpas davaları sürecinde mihmandarlık yapan ve kamuoyunun yalan bilgilerle şekillenmesinde lokomotif görevi üstlenen Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Yapılan basın açıklamasında Kütahyalı ile ilgili MASAK verilerine de yer verildi. Soruşturmada “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 şahıs/hesaptan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin TL giriş olduğu, 1 milyon 472 bin TL çıkışı bulunduğu belirtildi.

E-para ödeme kuruluşları analizinde ise altı farklı ödeme kuruluşundan (Sipay, Fzypay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik) 2022- 2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin TL giriş olduğu ifade edildi.

Kütahyalı, İstanbul’daki evinden alınıp Adana’ya sevk edildi. Adana’da kendisine soru soran muhabire, “Benim hesaplarımda böyle para hareketi yok. Bir yanlışlık oldu” minvalinde açıklamalar yaptı.

Raporlara ulaşabilirsek doğru mu yanlış mı göreceğiz. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı’nın kumpas davaları dahil çeşitli davalarda ve İBB soruşturmasında sergilediği tavır herkesin malumu.

İftira, sahte belge gibi iddiaları televizyon ekranlarında kesinleşmiş mahkeme kararı edasıyla dile getirirken “Acaba bir yanlışlık olmuş mudur?” diye sordu mu? Hayır. Şimdi ise bir yanlışlık olduğundan bahsediyor.

Şimdi biz çıkıp ROK’un bir zamanlar şehit olan Ali Tatar, Cem Aziz Çakmak, Kuddusi Okkır, Kaşif Kozinoğlu, İlhan Selçuk, Türkan Saylan gibi isimler için konuştuğu gibi konuşacak, iftiralar atacak Fethullahçı terör örgütünün aparatı olacak değiliz.

ROK önemli biri değil. Bakın, bu operasyonda çok daha büyük bir tablo ortaya çıktı. Herkes isme takılıp operasyonu gözden kaçırıyor.

Savcılık ve siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurulduğu; elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürütüldüğü; kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı tespit edilmiş.

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ile aklama faaliyeti belirlenmiş.

Geçen hafta yapılan operasyonda da aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmi görülmüştü.

Ben yasadışı bahis sisteminin hacmi 100 milyar dolardan fazla dediğimde bana inanmayan ve dalga geçen çok bilmişler umarım şimdi görüyordur.

Adı, sanı, unvanı ne olursa olsun bu yapının içerisinde bulunan herkes tespit edilmeli ve hukuk karşısında hesap vermelidir.

TESADÜF DEĞİL

Bu operasyonlar kararlılıkla devam etmeli. Çünkü artık ortada birkaç “ünlü isim” meselesi değil, siyasetten medyaya, finanstan spora kadar uzanan devasa bir organize yapı olduğu gerçeği var.

Rasim Ozan Kütahyalı tesadüf değil.

Batuhan Karadeniz tesadüf değil.

Daha önce yasadışı bahis soruşturmalarında adı geçen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenleri de tesadüf değildi.

Çünkü yasadışı bahis sistemi yalnızca bir kumar organizasyonu değil; medya gücüyle meşrulaştırılan, sosyal medya etkisiyle yaygınlaştırılan, spor dünyası üzerinden gençlere pazarlanan dev bir karapara düzenidir.

Dev bir KİRLİ ÇARK’tır.

Bugün gelinen noktada görüyoruz ki mesele sadece bahis oynatan siteler değildir. Asıl mesele; bu çarkın reklamını yapanlar, normalleştirenler, insanları özendirenler ve bu sistemden nemalananlardır.

Toplumun önünde “yorumcu”, “spor insanı”, “fenomen” ya da “kanaat önderi” kimliğiyle duran kişilerin milyonlarca gence örnek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yürütülen soruşturmalar yalnızca adli değil, aynı zamanda toplumsal bir temizlik operasyonudur.

Kimsenin adına, unvanına, siyasi ilişkilerine ya da ekran popülerliğine bakılmamalı.

Bu bataklığın içinde kim varsa hukuk önünde hesap vermelidir.