UBER'den yeni Türkiye stratejisi

Önümüzdeki dönemde XL araçlarını Türkiye'den tamamen çekmeyeceğini kaydeden UBER, bu araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.



YENİ ÇÖZÜMLER BULMAK İSTİYORUZ'

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre açıklamanın devamında, "Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV’nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.