Cari açık verileri açıklandı

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, Şubat ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi.

Şubat ayında;

- ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara geriledi.

- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar artarak 815 milyon dolara yükseldi

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolara geriledi.

- İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara yükseldi.

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 215 milyon dolar artarak 486 milyon dolara çıktı.

- Portföy yatırımları 6 milyar 786 milyon dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

- Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

- Diğer yatırımlarda 128 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış kaydederken, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.

- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon dolar ve 677 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

- Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 823 milyon dolar artış gözlendi.