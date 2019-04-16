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Benzin ve motorine zam

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı ancak ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 10:37

[Haber görseli]Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasına göre, benzinin litre satış fiyatında 22, motorinin litre satış fiyatında ise 18 kuruşluk zam yapıldı.

Söz konusu zam ÖTV düzenlenmesi ile fiyatlara yansıtılmadı.


​Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7 TL'yi aşarken, motorinin fiyatı 6.45 TL civarında değişiyor.

Cumhuriyet İMECESİ