Berat Albayrak'ın arkadaşı TÜİK Başkanı oldu

Geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığını vekaleten yürüten Enver Taştı'nın görevinden alınmasının ardından yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan atanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan vekili Mehmet Aktaş'ın TCMB Banka Meclisi üyeliğine getirilmesinin ardından, bu göreve vekaleten TÜİK Başkan Yardımcısı Yinal Yağan atandı.

TÜİK, görev değişikliğini şöyle duyurdu: "Başkan Vekili Sayın Mehmet Aktaş, 18 Nisan 2019 tarihi itibari ile T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Başkanlığına ise başkan yardımcılığı görevini yürüten Sayın Yinal Yağan vekaleten atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Reuters'a bilgi veren iki kaynak, Başkanvekili Aktaş'ın TCMB'deki görevine başlayacak olması nedeniyle dün itibariyle Başkan Yardımcısı Yağan'ın vekaleten başkan vekilliği görevine getirildiğini kaydetti.

TÜİK'in yeni başkan vekili Yinal Yağan, bu kuruma katılmadan önce Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yapıyordu.