Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri, yeni nesil elektrikli ve hibrid araçların önemine dikkat çekmek amacıyla 20 Nisan’da Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’nı ilan etmeye hazırlanıyor. İstanbul Kemerburgaz’da markaların araçlarını sahaya çıkaracağı açık hava etkinliğiyle başlayacak organizasyonda katılımcılar, 20’den fazla aracı iki gün boyunca ilk kez tanıma, test etme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

İstanbul Kemerburgaz’da 20 Nisan’da başlayacak ve iki gün sürecek etkinlikte Tesla’nın yanında Toyota, Jaguar, BMW ve Lexus gibi sektörün önde gelen markaları Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’nda yer alacak. Bu kapsamda 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan açık hava etkinliğinde, otomobil meraklıları ve ilk kez elektrikli ve hibrid araçlarla tanışacak kullanıcılar, markaların araçlarını ücretsiz bir şekilde deneyimleyecek, test edebilecek ve inceleyebilecek.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) düzenlediği Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası etkinliğinde elektrikli ve hibrid otomobillerin tanıtılması, faydalarının anlatılması ve kullanıma ilişkin detayların yanı sıra, karbon emisyonu konusunda sağladığı çevreci özelliklere de dikkat çekmek hedefleniyor.