TÜİK Başkanlığına vekaleten Yinal Yağan atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.

Kurumun internet sitesinde yer duyuruya göre, TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, 18 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) meclis üyeliğine seçildi.

TÜİK Başkanlığına ise Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten getirildi.

YİNAL YAĞAN KİMDİR?

Yinal Yağan Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İlk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracat Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Yinal Yağan 2000 yılında Tunus Büyükelçiliğine Ticaret Müşaviri olarak atandı. Daha sonra Başbakanlıkta göre alan Yağan Başbakanlık Dış Ticret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı.

Bundan sonraki süreçlerde bazı pozisyonlar için vekaleten yürüten Yinal Yağan yeniden Tunus Büyükelçiliğine Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılına kadar yürüttüğü bu görevin ardından Ekonomi Bakanlığında Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Yağan, Ekim 2018'te TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.