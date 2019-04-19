Taksi parası uçak ücretini geçti!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Havalimanı taksi ücretlerini açıkladı. İstanbul Havalimanı’na ulaşım en düşük 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek 272 TL ile Şile’den yapılıyor. 38 ilçe için paylaşılan rakamlara bakıldığında 32 ilçede yaşayanlar havalimanına ulaşmak için, köprü ve otoban paraları hariç 3 haneli bir rakam ödemek zorunda. İstanbul Havalimanı’nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak.

Bu araçların 800’ü sarı taksi, 100’ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

Taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2.5 TL olduğunu kaydeden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır” dedi. THY’nin İstanbul - Ankara arası 1 saatlik uçuşunun fiyatı 129 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

Artı köprü ücreti

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’nden 154 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.