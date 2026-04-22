Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısını tamamladı. 22 Nisan 2026 Çarşamba günü düzenlenen toplantının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayı toplantısı sonrası politika faizini belirledi. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesine sabit bırakıldı.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?
12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı. Ocak ayı toplantısında ise 100 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 noktasına çekilmişti.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek amacıyla bir araç olarak kullanılır.
FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?
Politika Faizi Artırılırsa:
- Bankaların kredi faiz oranları yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için borçlanma iştahı azalır.
- Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama gözlenir.
- Talep azaldığı için enflasyonun düşmesi hedeflenir.
Politika Faizi Düşürülürse:
- Kredi faiz oranları geriler.
- Borçlanma maliyeti düştüğü için tüketim ve yatırım harcamaları artar.
- Piyasada canlanma olur ancak artan talep nedeniyle enflasyon yükselme riski taşır.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Nisan ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
- 11 Haziran 2026
- 23 Temmuz 2026
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026