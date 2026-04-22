Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı

22.04.2026 18:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Mersin’in Tarsus ilçesinde ırmakta bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı’nda yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi.

Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi.

M.M.’nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.’den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Mersin #ceset

Antalya'da sır olay: Parktaki LED ekranın ayağında erkek cesedi bulundu Antalya'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü.
Öldürülüp cesedi yakılmıştı... Ramazan Er cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında tabancayla vurulup cesedi yakılan, olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak kimliği belirlenen Ramazan Er (20) cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu kardeşler Bilal (21) ve Yusuf Mutlu (19) hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nurullah Yüksel (21) içinse ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi taş ocağında bulundu Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni, taş ocağında gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.