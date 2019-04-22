Dolarda son durum

Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası’nda olacak. Döviz rezervleri tartışmasıyla gündemde olan Merkez Bankası, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Daha önce faizi yüzde 24’de sabit tutan bankanın temmuz ayına kadar bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ise sürüyor. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ve Çin verilerinin etkisiyle 5,71 seviyelerine düşen dolar, FT’de çıkan bir haberde, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 16 milyar doların altında olduğu iddiasıyla 5,80’leri geçmişti. Geçen haftayı, birçok küresel finansal piyasasının kapalı olduğu Paskalya tatilinin de etkisiyle 5.81’den kapatan dolar, haftanın ilk iş gününde erken işlemlerde 5,83 liradan işlem görüyor.

Euro ise 6,55’ten el değiştiriyor. Gram altın 239, çeyrek altın 393 liradan satılıyor.