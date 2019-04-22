Çiftçi icralık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Şubat 2019 itibarıyla çiftçilerin kredi borcu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 104 milyar 285 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönem aralığında ödenemediği için icra takibine düşen tarımsal kredi miktarı da yüzde 61 yükselerek 4 milyar TL’yi aştı. BDDK’nin verilerine göre, kullanılan tarımsal kredi miktarı son 5 yıl içinde yüzde 114.5 artarken, aynı dönemde icra takibine düşen krediler de son 5 yıl içinde yüzde 195 yükseldi.



Veriler 2004’ten bu yana değerlendirildiğinde, 2004’te bankalara 5 milyar 279 milyon TL borcu olan çiftçilerin bu borcunun 2019 Şubat itibarıyla 104 milyar TL’yi aştığı görülüyor. Bu durum, üreticinin kredi borcunun da icraya düşen kredilerinin de her ay yeni bir rekor kırması anlamına geliyor. Kredi başvurularının artmasının sebeplerinden biri, son bir yılda yüzde 100’ü aşan girdi maliyetlerinin karşılanamaması. Hükümetin verdiği tarımsal destekler de hem yetersiz bulunuyor hem de zamanında ödenmediği için şikâyetlere sebep oluyor.





Tarımı bırakıyorlar



TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, “Borca girmekten bıkan, ürününü sürekli maliyetinin altında satmak zorunda kalan ve alım gücü her geçen yıl gerileyen çiftçi, artık tarımdan hızla uzaklaşıyor. Hâlâ ekip biçen çiftçiler tarımsal desteklerde aradıkları refahı bulamayınca da bankaların verdikleri tarımsal kredilere yöneliyorlar” dedi.