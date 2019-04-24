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Merkez'den mevduat faizinde flaş değişiklik

Merkez Bankası, mevduatta enflasyonun üzerinde faiz konusunda önemli bir adım attı. Tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası, 3 ay vadeli TL mevduatında da değişken faiz uygulanmasına olanak sağladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 09:13

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’’de değişiklik yaptı.

Değişiklik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

3 AY VADELİ MEVDUATA DA DEĞİŞKEN FAİZ

Değişken faiz daha önce sadece 6 aydan daha uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. Yapılan değişiklikle Türk Lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlar için de değişken faiz uygulamasına izin verildi.



Döviz mevduatında ise daha önce olduğu gibi 6 aydan uzun vadeli mevduatlarda değişken faiz uygulanabilecek.

Cumhuriyet İMECESİ

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