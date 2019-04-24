Merkez'den mevduat faizinde flaş değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’’de değişiklik yaptı.

Değişiklik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

3 AY VADELİ MEVDUATA DA DEĞİŞKEN FAİZ

Değişken faiz daha önce sadece 6 aydan daha uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. Yapılan değişiklikle Türk Lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlar için de değişken faiz uygulamasına izin verildi.





Döviz mevduatında ise daha önce olduğu gibi 6 aydan uzun vadeli mevduatlarda değişken faiz uygulanabilecek.