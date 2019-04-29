Ekonomi güven endeksi açıklandı: Kötümserlik devam ediyor

Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 81.9 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Berat Albayrak'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız.