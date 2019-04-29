Rusya'dan Türkiye'ye domates şartı

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor.

Rus yetkililer, Türkiye'ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ihraç edilen domatesleri ülkeye girişine izin vermedi.

Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım'ın yazısında aktardığına göre, Türkiye'nin Moskova Ticaret Müşavirliği'nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı. Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye'ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.