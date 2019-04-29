Mayıs ayı geldi sözleşme yok

Ekonomide toparlanma sürecine girildiğini savunan hükümet, buna karşın mayıs ayı gelmesine rağmen kamu toplusözleşmeleri için hâlâ işçilerle masaya oturmadı.



Kamuda, sendikalar kamu işvereni ile toplusözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Ücret dışındaki diğer maddeler görüşülüyor. Ücret için ise Türk-İş’in, hükümet ile imzalayacağı çerçeve sözleşme bekleniyor. Kamudaki işçilerin büyük bir bölümü Türk-İş’te örgütlü. Yaklaşık 180 bin işçi Türk-İş’e bağlı sendikalara üye. Sözleşme kapsamındaki işçi sayısı yaklaşık 210 bin. Türk-İş’in hükümet ile imzalayacağı çerçeve sözleşme, sendikaların kamu işvereni ile görüşmelerinde belirleyici olacak. Ayrıca çerçeve sözleşme özel sektördeki işçilerin zam talebinde de önemli bir gösterge.



Süresi dolanlar var



Kamudaki işçilerin bir bölümünün sözleşmeleri ocakta, bir bölümünün de mart ayında sona erdi. Yenilenmesi gerekiyor. Ancak mayıs ayına gelinmesine karşın hükümet, işçileri hâlâ masaya çağırmadı. Türk-İş’te oluşturulan koordinasyon kurulu ise şimdiye kadar 3 toplantı yaptı. Görüşmelerde nasıl bir yol izleneceği belirlendi. İşçi tarafında rakam konusunda ise şimdiye kadarki en net açıklama Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan geldi. Atalay, “Enflasyonun altında bir rakamı kabul etmek zinhar mümkün değil... İşçinin başını aşağıya düşürecek hiçbir sözleşmenin altına imza atmayız” dedi. 2018 enflasyonu yüzde 20.30.



Hükümetin bu yılki enflasyon beklentisi ise yüzde 15.9. Ancak Türk-İş hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyona bakıyor. Bu nedenle de yüzde 20.30’un altındaki bir rakama sıcak bakmıyor. Ekonominin küçüldüğü, bu yıl için yüzde 2.3’lük büyüme beklendiği bir dönemde hükümetin masaya hangi teklifle geleceği ise merak konusu. Ancak son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kızılcahamam’daki sunumunda, alınan önlemlerle ekonominin rayına oturduğunu ve toparlanma sürecine girildiğini söyledi. Zam pazarlığının zorlu geçmesi bekleniyor.

Vergi adaleti önemli talep Türk-İş görüşmelerde rakamın dışında, vergi adaletsizliğini de gündeme getirecek. Ocak ayında alınan ücretin vergi dilimleri nedeniyle aralık ayına kadar düştüğüne dikkat çekilecek. Gelir vergisinde değişiklik talep edilecek. Türk-İş’in bir diğer talebi ise eşit işe eşit ücret olacak.



Masadaki bir diğer önemli konusu ise taşerondan kamuda kadroya, belediyelerde ise şirketlere geçirilen işçiler olacak. Bu işçilerin ücret zamları 2020 yılı sonuna kadar 6 ayda bir yapılacak yüzde 4’lük zamlara endekslenmişti. Ayrıca bu işçiler enflasyon farkı da alamıyor. Türk-İş, sözleşme ile birlikte bu işçilerin ücretlerine de zam yapılmasını isteyecek.