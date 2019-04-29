‘Hırsızlık’ banka kredisiyle patladı

Sigorta sektörü geçen yıl hayatdışı branşlarda 65.7 milyon adet poliçe kesti. 2017’ye göre artış yüzde 4.9. Hayat branşında ise geçen yıl yüzde 8.7 artışla 2.6 milyon adet poliçe kesildi.



Bu kapsamda hayatdışı sigortacılığın belli alt branşlarında oransal olarak önemli artışlar görüldü. Bunların en çok dikkat çekeni ise hırsızlık. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, hırsızlık branşıyla ilgili poliçe sayısı 2018’de 2017 yılına kıyasla yüzde 113.6 artarak 1 milyon 542 bin 427 adede ulaştı. Oysa bu branşta üretilen prim yüzde 10 artarak 306.4 milyon lira oldu.

Bu branşın önemli şirketlerinden Axa Sigorta’nın Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, bunun temel nedeniyle ilgili şu bilgiyi verdi:



Rağbet görüyor



“Banka sigortacılığında 2018’de yeni yaratılan hırsızlık ürünleri, hırsızlık poliçe adedi artışındaki en önemli etkenlerden biri. Acente ve brokerler aracılığıyla yapılan hırsızlık teminatı daha çok diğer ürünler (kasko, konut, işyeri) içerisinde yer alıyor. Tek başına hırsızlık teminatı poliçe adedi oldukça düşüktür ve banka dışı kanallarımızda çok rağbet edilmemektedir. Banka sigortacılığında ise tek başına bir teminat olarak daha çok tercih edilmektedir. 2018 yılındaki bu artışı bu şekilde yorumlayabiliriz.” Bilindiği gibi banka sigortacılığı ürünleri daha çok bireysel kredi sözleşmelerinin içinde yer alıyor.



Hırsızlık poliçeleri açısından şirket bazında en dikkat çekici oransal artışlar ise Ziraat Sigorta, Aksigorta, Bereket Sigorta, Eureko Sigorta’da görülüyor. Öte yandan bazı sektör uzmanları ise ekonomik kriz nedeniyle sigorta suiistimallerinin ve hırsızlık artışının da poliçede etkisi olduğunu düşünüyor.



‘Finansal kayıp’



Yine verilere göne poliçe sayısı önemli artış gören alt branşlar içinde yüzde 156 ile ‘finansal kayıplar’, yüzde 71.5 ile “ihtiyari mali sorumluluk”, yüzde 674.7 ile “uzun süreli ferdi kaza”, yüzde 27.6 ile ‘kefalet’, yüzde 22.5 ile “devlet destekli tarım” yer alıyor. Buna karşın hastalık alt branşındaki yüzde 17.6’lık, “ferdi kaza”daki yüzde 10.8’lik düşüşler dikkat çekti. Poliçe sayısı kaskoda yüzde 0.1, zorunlu trafikte yüzde 2.2 arttı.