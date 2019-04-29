Bodrum’a 300 milyon Avro’luk yatırım

Kos Adası’nın karşısındaki Bodrum Aspat Koyu’nda hayata geçen ve toplam 3 etaptan oluşan projenin toplam değeri 300 milyon Avro.



Yapımına geçen yıl başlanan ve 162 konuttan oluşan ilk etaptaki daireler, metrekaresi 2 bin 800-2 bin 900 Avro’dan satılıyor. Birinci etaptaki evlerin 2020 Mayıs’ta teslim edileceğini belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Yalnızca ilk etabın değeri 100 milyon Avro. Satışların yüzde 30’unu tamamladık. Tüm projeyi ise 5 sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2020 sonu bitecek



Anthaven projesi, 600 lüks konutun yanı sıra market, restoran ve spa gibi ticari alanları da içerecek. Bunun dışında otel zincirlerinden Radisson Hotel Group’un premium markası Radisson Collection da 2020 yıl sonunda Anthaven’da faaliyete geçecek.



Emlak sektörünün zor günler geçirdiğini ancak kendilerinin üretmekten yana olduklarını dile getiren Okay, “Sektör zor günler geçiriyor. İstanbul’da ve Türkiye’de konut sektörü ciddi anlamda zor durumda. 2001 krizinde de projemiz vardı. Ancak biz üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.