Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor.

Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Küresel iktisadi faaliyetlerde gözlenen ivme kaybı 2018 son çeyreğinde sürdü. Büyüme hızı bazı gelişen ülkelerde de yavaşladı. Enflasyon gelişmekte olan ülke grubunda bir miktar yükseldi. İlk çeyrek kredi kullanımında ılımlı toparlanma var.

Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı sürmüştür.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü. Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.

Cari dengede iyileşme sürecinin devam etmesini bekliyoruz.

Gıda enflasyon tahmini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltilmiştir. 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 olarak güncellenmiştir. Bir önceki yüzde 10 civarındaydı.

2019 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. İlk raporda olduğu gibi yüzde 14,6 şeklinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

TCMB karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya sunumunun ardından soruları da yanıtladı. Soru-cevap bölümünde Çetinkaya'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Rezervler konusunda kapsamlı bilgi ihtiyacının farkındayız. Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik. Rezervlere bakarken trende, orta vadeye bakılmalı

Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı. Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.

Piyasa faizleri TCMB politika faizi etrafında dalgalanıyor. Kredi-mevduat faizlerinde normalleşme görüyoruz.

YILIN İLK TOPLANTISINDA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14.6'YA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası tarafından Ocak 2019'da açıklanan yılın ilk enflasyon toplantısında 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.2'den yüzde 14.6 düzeyine çekilirken, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayım ise 2019 yılı için 80 dolardan 63 dolara düşürülmüştü.