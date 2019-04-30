Cargill’den Balıkesir Üniversitesi’ne Bitkisel Yağ Laboratuvarı

Cargill, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde ‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’ kurdu. Cargill Gıda’nın laboratuvar için tedarik ettiği ölçüm cihazları ve teknik ekipmanlar, öncelikle gıda mühendisliğinde zorunlu dersler olan Gıda Analizleri, Enstrümantal Analiz ve Bitkisel Yağ Teknolojisi başta olmak üzere uygulama derslerinde kullanılacak. Laboratuvarın kurulması ile eksik olan cihazları temin eden üniversitede sunulan eğitimin kalitesinin artırılmasına da önemli bir katkı sağlanmış olacak. Cargill Türkiye’nin katkısı ile Gıda Mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler daha donanımlı uygulama imkanına sahip olurken, laboratuvar deneyimleri okul sonrası çalışma hayatında da yol gösterici olacak. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kıralan ile kurulan temas ve kendisinden alınan görüşler doğrultusunda kurulan laboratuvardan, yılda Gıda Mühendisliği bölümünde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci faydalanabilecek. Ayrıca öğrenciler Ar-Ge odaklı çalışmalar yaparak, ürünlerle ilgili gerekli testleri endüstri standartlarında, hassas şekilde yapma olanağı da bulacak.

‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’nın açılışı, 29 Nisan 2019 günü Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yapılan bir törenle yapıldı. Açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Doç.Dr. Mustafa Kıralan ve Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ediz Aksoy ve öğrenciler katıldı. Laboratuvar açılışında konuşan Prof.Dr. İbrahim Türkmen, laboratuvarın sadece öğrencilerin akademik çalışmalarında değil, öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için de kullanılabileceğini bildirdi. Türkmen , “Balıkesir, gıda üretimi açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. İlimiz, zeytinyağı üretiminde önemli bir konuma sahip. Bu nedenle üniversitemiz açısından ‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’na sahip olmak oldukça önemlidir” diye konuştu. Balıkesir bölgesinde yağ üretimi yapan küçük ve orta ölçekli firma sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Prof.Dr. İbrahim Türkmen, “Bitkisel Yağ Laboratuvarımız ile bu firmalara akademik destek de verebileceğiz. Laboratuvarımız, bu firmaların Ar-Ge çalışması yapmalarına ve ürünlerini çeşitlendirmesine katkıda bulunacak. Bununla birlikte hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı düzeyleri artış gösterecek. Bu noktada ‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’nı sadece üniversitemize değil, bölgemize de kazandırdığı için Cargill’e teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta yaptığı konuşmada ‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’nın, üniversite - sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ediz Aksoy, “Cargill olarak bugünün mühendis adaylarını kendi geleceğimiz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki üniversitelerimizdeki olanaklar arttıkça hem öğrencilerimiz, hem yerel üreticilerimiz, hem de Türkiye ekonomisi kazanacak. Bunun için üzerimize düşen görevi yapma bilinciyle çalışıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız ‘Bitkisel Yağ Laboratuvarı’ ile Gıda Mühendisliği bölümünde öğrenim gören genç arkadaşlarımızın eğitimlerine ve mesleğe hazırlanmalarına katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cargill, dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesine katkı sağlama amacının bir parçası olarak dünyanın her yerinde yüksek öğretim kurumlarıyla iş birliği yapmakta ve gelecek nesil gıda bilimcilerinin teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik becerilerinin gelişimine yardımcı olarak gıdanın geleceğine destek vermektedir.