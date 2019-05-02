TÜSİAD'tan, Erdoğan'a ziyaret

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleri katıldı.

Ziyaret kapsamında başta ekonomi politikaları olmak üzere, dijital dönüşüm, Türkiye'nin AB süreci, sanayi politikaları ve sürdürülebilir kalkınma konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Serra Akçaoğlu, Nüket Küçükel, Batu Aksoy, Fatih Ebiçlioğlu, Barış Oran, Serkan Sevim, Önder Sezgi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer aldı.