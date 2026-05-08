CHP'den Afyon'da Burcu Köksal tepkisi: ‘Bizim için böyle bir belediye başkanı artık yok! O Afyon halkına ihanet etti’

Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ile partililer, AKP'ye geçeceği iddia edilen ve CHP'li üst düzey yöneticilerin telefonlarını açmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki amacıyla belediye binası önünde bir araya geldi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, Kösal'a "İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın?" diyerek tepki gösterdi.

"FETÖ’YLE YOL ARKADAŞI OLANLARIN YOLUNU SEÇTİN"

"Bu halk seni halkın iradesine sahip çık diye mi seçti? Bu halk seni halkın iradesine sahip çık diye mi seçti, yoksa günü geldiğinde AKP’ye teslim ol diye mi seçti? Çık milletin karşısına ve açıkla. Sana ne vaat edildi? Hangi koltuğu gösterdiler? Hangi makamı teklif ettiler? Hangi kapıları açacaklarını söylediler?" diyen Karadeniz, Köksal'a şöyle tepki gösterdi:

"Yok eğer orada bir tehdit varsa, bir baskı varsa, bir şantaj varsa onu da çık açıkla. Bu millet karanlık pazarlıkları bilmek zorunda. Bu millet iradesinin hangi masalarda konuşulduğunu bilmek zorunda. Burada mesele bir kişi değildir, burada mesele Afyonkarahisar halkının onurudur. Burada mesele sandığın namusudur.

Değerli hemşerilerim; bu millet yıllardır ekonomik kriz altında eziliyor. Gençler işsiz, emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş, çiftçi tarlasını ekemez hale gelmiş, esnaf kepenk kapatıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimiz 47 yıl sonra Türkiye’de birinci parti olması halkın değişim arzusunun somut bir zaferidir. Ancak bu tarihi başarının ardından halktan alınan yetkiyle iktidar kapısında çözüm aramak o büyük zaferi kazanan seçmenin iradesine açık bir darbedir.

Bazı gazetelerde verdiğiniz demeçlerde 'Cumhuriyet Halk Partisi’yle savaşmaktan yoruldum' dediğiniz iddia ediliyor. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz seni her koşulda desteklemişken sormak gerekiyor: Sen Cumhuriyet Halk Partisi’yle hangi savaşı verdin de yoruldun? Bu halkın oyunu kimse çalamaz, bu halkın iradesini kimse saraya taşıyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada. Bizler bir kişinin peşinden değil halkın iradesinin peşinden gidenleriz. Bizler makamların değil milletin tarafındayız.

Birileri belediyeleri transfer edilecek bir şirket zannedebilir, birileri halkın oyunu çantada keklik sanabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar örgütü buna asla izin vermeyecektir. Afyon sahipsiz değildir, bu halk çaresiz değildir, bu örgüt asla diz çökmez. Buradan son kez çağrı yapıyoruz: Eğer gerçekten halkın iradesine saygın varsa çık ve açık konuş. Kapalı kapılar ardında ne konuşulduysa anlat, bu millete doğruları söyle. Çünkü suskunluk bazen ihanetten daha da ağırdır.

Bugün yaşananlara bakınca insan ister istemez geçmişte söylenen o sözleri hatırlıyor. Yıllarca bu meydanlarda ne dediniz? 'Ben köküne kadar CHP’liyim' denilmedi mi? 'Beni kapıdan kovarlarsa bacadan girerim' demediniz mi? 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferiyim' demediniz mi? 'Ölürüm de davamdan vazgeçmem' demediniz mi? Peki şimdi ne değişti? O gün alkışlarla söylenen sözler bugün neden unutuldu? O gün bu partinin emek veren insanların omuzlarında yükselirken edilen yeminler bugün neden hatırlanmıyor?

Bir örgütün gecesini gündüzüne katan insanlar bugün ne hissediyor biliyor musun? Köy köy, mahalle mahalle gezen kadınlar, ev ev dolaşan gençler, yağmurda karda bayrak taşıyan partililer, hakarete uğrayan, tehdit edilen, yine de 'Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak' diyen insanlar bugün size ne soruyor biliyor musun? 'Biz size inanmıştık' diyorlar, 'Biz sizi bu mücadelede samimi sanmıştık' diyorlar.

Şimdi buradan soruyorum; madem bu kadar bağlıydın bugün neden sessizsin? Madem bu kadar inanıyordun bugün neden başka kapılardan medet umuyorsun? Madem kapıdan kovsalar bacadan girerim diyordun, şimdi seni saray kapısına mı değiştirdi? Hangi güç, hangi teklif seçmenine sırtını dönmesini normal hale getirir?

Değerli hemşerilerim; siyasette fikir ayrılığı olur, tartışma olur, kırgınlık olur ama insan en çok kendi söylediği sözlerin altında ezilir. Çünkü bu millet unutmaz, bu örgüt unutmaz, bu meydanlar asla unutmaz. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi kişilere göre yön değiştiren bir parti değildir. Bu parti Atatürk’ün partisidir, bu parti mücadele partisidir, bu parti bedel ödeyenlerin partisidir, bu parti günü geldiğinde makamı değil onuru seçeceklerin partisidir. Biz buradayız, Cumhuriyet Halk Partisi burada, örgüt burada, halk burada. Son nefesimize kadar milletin iradesini savunacağız.

Son olarak, zamanında Burcu Köksal, Mehmet Ali Çelebi için şu sözleri söylemişti, hatırlayanlarınız vardır: 'Sen FETÖ’yle yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün Atatürk’ün askeriyim diyordun, bugün Atatürk’e zerre kadar muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden Fesli Kadir’in yol arkadaşlığının yolunu seçtin.'

Burcu Köksal, sen de FETÖ ile yol arkadaşlığı yapanların, Atatürk düşmanlarıyla aynı çizgide yürüyenlerin yanında saf tuttuğunda bu sözlerin sana da söylenebilecek olmasından hiç mi çekinmiyorsun? Bizler ne korkacağız, ne susacağız, ne de bu şehrin iradesini birilerine teslim edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Teşekkür ediyorum."

BAŞARIR: "BURCU KÖKSAL'I GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE PROTESTO EDİN"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise telefonlarına çıkmayan Köksal'a ateş püskürdü. "“Bu topraklardan çıkan siyasetçiler onurlu olmalı. Afyon halkına, Kocatepe’ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yaraşır olmalı. Şükürler olsun ki biz belki dönem dönem seçim kaybettik ama onurumuzu, şerefimizi asla kaybetmedik" diyen Başarır konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Zaman zaman tehdit edildik. Kim korktu, kim eğildi? Sen neyden, kimden korkuyorsun? Seni kim tehdit ediyor, bana söyle, bana! Ben arkanda dururum. Senin tehdit edenin yakasına ben yapışırım. Sana takılacak kelepçeyi ben koluma takarım. Ama sen Saray’ın önünde eğilme be kardeşim. Dik dur, yenilme. Beyefendi, kaybettiği yerleri baskıyla, korkuyla alıyor. Selam olsun uşaklarımıza, Rıza Başkana, Ekrem Başkana, yazıklar olsun korkaklara, ezilenlere. Siyaset, direnenleri yazar. Bu topraktan seçilen milletvekilleri, belediye başkanları, bu millet direne direne kazandı, sinmedi, eğilmedi. Şimdi nasıl bir dönemdeyiz?

Burcu Köksal diyor ki, ailemi eşimi tehdit ediyor diyor. Tayyip gel bu tarafa diyor, aklanıyorlar. Bu AKP’de nasıl bir şey var ki; yolsuz, hırsız dedikleri o tarafa geçince aklanıyor? Sorun millet iradesine el uzatmak. Milletten alamadığı oyu yargı kararlarıyla almak. Sorun millet iradesine darbe yapmak.

Afyon halkından isteğimiz şudur; artık sizin için de bizim içinde böyle bir belediye başkanı yok! O affedilmeyecek bir suç işledi. Size teslim edilen iradeye ihanet etti. Gördüğünüz her yerde protesto edin, O Kocatepe’nin ruhuna yakışır bir belediye başkanı değil.

Sana Afyon halkının iradesinin hesabını bir gün mutlaka soracağız. Senin yapamadığını da yapacağız.

Milletin seçtiklerini tutuklayanlar, transfer edenler kaybetti. AKP iktidarı da kaybedecek.

Fazla değil. 2 yıl var 2 yıl! Burcu Hanım 2 yıl var. 2 yıl sonra biz geliyoruz. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var. O zalimlere el ayak olanlara hesap sorulacak. Sana Afyon halkının iradesinin hesabını bir gün mutlaka soracağız. Senin yapamadığını da yapacağız. Seni, eşini, aileni, evladını tehdit edenleri de yargılayacağız. Telefonlara kim çıkmaz? Suçlu çıkmaz. Korkak çıkmaz. Acizler çıkmaz.

Bana dediler ki, birkaç gün önce 'Burcu AKP’ye geçebilir.’ Arayayım dedim hakikaten dönmedi. Güldüm, ya Burcu sen Meclis’te kabadayı kabadayı yürüyordun. Bunlara ‘hırsızsınız’ diyordun. Hepsinden beteri sende varmış Korktun ve arkadaşının telefonuna çıkmadın. Akşam haberleri görün. Havuz medyasının bülbülleri, TGRT’nin kadrolu habercileri;’ CHP’de yaprak döküldü’ diye başlayacaklar. CHP’de mıntıka temizliği yapıyoruz, mıntıka! Çürüyen dallar bu ağaçtan budanıyor, ayıklanıyor. Aslan gibi, bu partinin evlatları burada. Biz dimdik ayaktayız. Çünkü biz aldığımız bir oyun da, oturduğumuz koltuğ-un da bize verilen görevin de namus şeref olduğunun farkındayız. Hepimiz tehdit altındayız. Tutuklayın. Tutuklanmak ayıp değil. Ama tutuklanma korkusuyla parti değiştirmek ayıp ve rezil bir şey. İçiniz rahat etsin, toplayarak, korkutarak alınanlarla iktidar olunmaz Tayyip bey. Bize, bu halka faydası olmayanın sana hiç faydası olmaz.

Dalları budanan ağaç, daha hızlı uzar, büyür. Daha güçlü dallar çıkar. Bizi tutuklanan Tayyip Bey, içimizde çürümüş dalları alıp Saray'a assan da biz kazanacağız. Moral bozmak yok. Yaşasın demokrasi, yaşasın millet iradesi!"

AKDOĞAN: YAPRAK DEĞİL, MİKROP DÖKÜMÜ

Başarır'ın ardından söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise “Burcu Hanım. Sana yazıklar olsun! Başkanım söyledi; hadi gerisini ben tamamlayayım. Senin bu hikayen yaprak dökümü değil, mikrop dökümü olarak tarihe geçsin!" ifadelerini kullandı.