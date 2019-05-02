Reuters'tan Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini ekimde yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek ocak ayında yüzde 20.35’e, şubatta yüzde 19.67’ye gerilemiş, martta ise yatay bir seyirle yüzde 19.71 olmuştu.

Reuters’ın toplam 12 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre aylık tahminler yüzde 1.94 ile yüzde 2.8 artış bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 15.85 seviyesinden yüzde 16.1’e yükseldi.

Merkez Bankası (MB) bu hafta açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörerek, 2019 yılı sonunda yüzde 14.6 olacağını, 2020 yılı sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Diken'in Reuters'tan aktardığı habere göre nisan ayına ilişkin öncü veriler gıda fiyatlarında yükselişin devam ettiğine işaret ediyor. Türk-İş, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 4.61 arttığını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın öncü verilerine göre ise nisanda perakende fiyatlar bir önceki aya göre gıda harcamalarında yüzde 3.25 artış gösterdi.

MB ise yılsonu gıda enflasyonu tahminini bu hafta güncellediği enflasyon raporunda yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltti ancak gıda fiyatları enflasyonun yüzde 29.77’den nasıl bir seyir izleyeceği de yakından takip edilecek.

Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 20 üzerinde ya da civarında seyretmesi yönünde. Haziran ayından itibaren ise baz etkisiyle birlikte enflasyonda sert düşüşlerin görülmesi bekleniyor.

Ancak aynı şekilde baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde ise enflasyonda bu kez yukarı yönlü bir etki bekleniyor.

Ekonomistlerin yılsonu enflasyon tahminleri medyanı (orta nokta) yüzde 16.1 ile yüzde 15.9 seviyesindeki YEP tahminlerine paralel.

TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mayıs’ta saat 10.00’da açıklayacak.

Ekonomistlerin nisan ayına ve 2019 sonuna ilişkin aylık ve yıllık tahminleri şöyle:

Veriler sırasıyla: Nisan önceki aya göre / önceki yıla göre / 2019 sonu