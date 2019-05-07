Tatil bölgelerinde İstanbul seferberliği

YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini karar verdi. İptal edilen 31 Mart seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.

Karar sonrası bu tarihte tatil planı yapanlar rezervasyon iptali ve tarih değişikliği için seyahat acentelerini ile havayolu şirketlerini aramaya başladı.

PEGASUS: ÜCRETSİZ İADE

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Pegasus'tan geldi. Pegasus, 23 Haziran'ı kapsayan biletlerin ücretsiz ve kesintisiz şekilde iade edileceğini belirtti. Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle:

"6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor.

Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz"

Acenteler ve oteller de 23 Haziran'ı kapsayan dönem için rezervasyon yaptıran müşterilere sorunsuz şekilde para iadesi yapılacağını ya da uygun olan tarihlere kaydırma yapılacağını belirtti.

YASA NE DİYOR?

Seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile tatil planı yapanların, 'force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilecek rezervasyon iptallerinde ücretin tamamının iadesinin yapılması gerekiyor.

8.480 TL SINIRI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada vatandaşın satın aldığı tur veya otelde yaptığı rezervasyon için 8.480 TL'ye kadar olan ücreti için şirketten iade alamaması durumunda tüketici hakem heyetine başvurma hakkı olduğunu da belirtti. Bu ücretten daha fazlası için oluşan itlaflı durumlarda mahkeme yolu açık.

Ağaoğlu tur şirketlerinin vatandaş için yaptığı bazı kaçınılmaz harcamaların iade edilmeyebileceğini belirtirken bu durumu şöyle açıkladı: Örneğin yurt dışı rezervasyon için tur şirketi otele belli bir miktar para yatırıyor adınıza. 30 euro bir ücret olsun diyelim ki bu. Bunu geri alamazsınız.

GEÇEN SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş, fakat yurt dışı için öyle olmamıştı.