Banka çalışanı 1405 kişi azaldı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2019 yılı mart sonu verilerine göre bankalarda çalışan sayısı Aralık 2018’e göre net 1405 kişi azaldı ve 190 bin 908 kişiye geriledi. 52 bankanın olduğu sektördeki çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre de net 2 bin 269 kişi azaldı.



Bu kapsamda aralık sonuna göre kamu bankalarında çalışanların sayısı 114, özel sermayeli bankalarda çalışanların sayısı 924, yabancı sermayeli bankalarda çalışanların sayısı da 300 kişi azaldı. Kalkınma ve yatırım bankalarındaki azalış da 68 kişi oldu. Öte yandan aralık sonunda 10 bin 454 olan banka şubesi sayısı mart sonunda 10 bin 412’ye düştü.