Ünlü iş kadını hayatını kaybetti

Ankara’da Songül Zülfikar’ın (70), lüks spor tesisinin saunasında cansız bedeni bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan kadının kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek. Songül, AVM ve akaryakıt sektöründe bulunan FTZ grubun iki tepe yöneticisinden biri.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesi’ndeki lüks spor tesisinde meydana geldi. Songül Zülfikar iddiaya göre, spor yaptıktan sonra saunaya girdi.

Zülfikar, bir süre sonra saunada çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zülfikar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı. İlk incelemede, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Zülfikar’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Songül Zülfikar’ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

FTZ Grup, 1984 yılında, Türkiye'de Akaryakıt sektörü başta olmak üzere; Otomotiv, İnşaat, Enerji, Turizm, Akaryakıt Terminalleri, Gıda, Alışveriş ve İş Merkezi İşletmeciliği alanlarında hizmet veren bir marka olarak, Ferruh Temel Zülfikar tarafından Ankara'da kuruldu.

Merkez yönetim kadrosunun Ankara’da faaliyet gösterdiği FTZ Grup, Ferruh Temel Zülfikar ve Songül Zülfikar tarafından yönetiliyor.