Altın fiyatları hız kesmiyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 255,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,80 liradan, bin 684 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 705 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 646 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 666 liradan, 823 liradan alınan Yarım Ziynet 833 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.