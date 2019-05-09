Kamu sözleşmelerinde hükümet teklif vermediği için uyuşmazlık tutanağı tutulacak

Hükümet, işçinin beklediği zam oranını hâlâ açıklamayınca sendikalar ve kamu işvereni arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. TİS’te uyuşmazlık süreci başladı. Maden işyerlerinde 60 günlük toplu iş sözleşmesi süreci 12 Mayıs’ta dolacak. Hükümet zam önerisini sunmadığı için uyuşmazlık tutanağı tutulacak. Arabulucu süreci başlayacak.



Kamu işçileri için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile hükümet arasında iki yıllık çerçeve sözleşme imzalanıyor. Zam oranı da bu sözleşmeye göre belirleniyor. Türk-İş, yaklaşık 200 bin işçi için enflasyonun üzerinde zam talep ediyor ancak mayısın ortalarına gelinmesine karşın hükümet hâlâ Türk-İş’i masaya çağırmadı.



Süreç tıkandı



Kamuda örgütlü bulunan sendikaların kamu işvereni ile görüşmeleri devam etse de çerçeve sözleşme imzalanmadığı için görüşmeler ücret maddelerinde tıkandı. Bunun için çerçeve sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Hükümet ise süreci ağırdan alıyor.



Genel Maden-İş Sendikası ile Kamu-İş arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri kapsayan 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 arasında geçerli olacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde beşinci oturum 7 Mayıs’ta yapıldı. Ancak kamu işvereni çerçeve sözleşme imzalanmadığı için masada ücret zamlarına girmeyip, topu hükümet ile Türk-İş arasındaki görüşmelere atıyor.



Genel Maden-İş Sendikası’nın Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de kamu işvereni ile 5. oturum yapıldı. Yine çerçeve sözleşme olmadığı için ücretle ilgili maddeler görüşülemedi. Bu nedenle de 12 Mayıs’tan sonra uyuşmazlık tutanağı tutulacak. 15 günlük arabulucu süreci başlayacak. Arabulucuda da anlaşma sağlanamaması halinde ise grev süreçleri başlıyor.

İşsizlikte kriz yıllarına döndük

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mayıs’ta açıklanacak Şubat 2019 dönemi işsizlik oranının 0.2 puan artışla yüzde 14.7’den yüzde 14.9’a çıkacağını tahmin etti. Şubat 2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0.3 puan artarak yüzde 17.1 olacak. İstihdam oranının yatay seyrederek yüzde 44.5 düzeyinde kalacağını tahmin eden kurum, sanayi istihdamının ise azalarak 5 milyon 360 bin kişi seviyesine inmesini bekliyor.



SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, işsizlikteki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrası zirve yapan oranlara çıkmasını beklediklerini bildirdi. Veriler ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir ve şubat dönemi işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir” dedi.