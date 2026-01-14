Fenerbahçe ile anılıyordu: Al Ittihad'dan N'Golo Kante yanıtı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki N'Golo Kante, Suuid Arabistan ekibi Al Ittihad'ın deplasmanda Damac FC ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

34 yaşındaki N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla 85 dakikada sahada kaldı.

SERGIO CONCEIÇAO'DAN KANTE YANITI

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşma sonrası N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Portekizli teknik direktör, Kante sorusuna, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor" yanıtını verdi.