14.01.2026 00:17:00
Güncellenme:
Fenerbahçe ile anılıyordu: Al Ittihad'dan N'Golo Kante yanıtı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'ın teknik direktörü Sergio Conceiçao, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Fransız oyuncu N'Golo Kante hakkındaki soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki N'Golo Kante, Suuid Arabistan ekibi Al Ittihad'ın deplasmanda Damac FC ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

34 yaşındaki N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla 85 dakikada sahada kaldı.

Image

SERGIO CONCEIÇAO'DAN KANTE YANITI

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşma sonrası N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Portekizli teknik direktör, Kante sorusuna, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #n'golo kante

