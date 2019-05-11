Toplam ihracat ise adet bazında yuzde 8 oranında azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azalarak 123 bin 155 adet oldu.
Otomotivde üretim düşüyor
Otomotiv Sanayii Derneği’nin ilk 4 aylık verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu.
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Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 22:52