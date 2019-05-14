Perakendenin yeni DNA'sı

Migros ve Koç Üniversitesi iş birliğinde kurulan KÜMPEM’in (Koç Üniversitesi-Migros Perakende Eğitim Merkezi) perakende alanındaki gelişmeleri mercek altına aldığı KÜMPEM Forum Perakende Konferansı, 9 – 10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl 9. kez perakende dünyasını bir arayagetiren konferansın teması “Yeni Perakende DNA’sı” oldu. KÜMPEM FORUM Perakende Konferansı’nda dünyaca ünlü üniversitelerin “gelecek” konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri ve sektörün etkili isimleri, katılımcılarla buluştu.

Demir Aytaç: “Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır”

Konferansın açılış konuşmasını yapan ve KÜMPEM’in Türkiye’nin perakende alanındaki ilk üniversite-özel sektör iş birliği olduğunun altını çizen Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, sektör oturumunda ise perakende alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler vererek sektörün yeni bir çağa adım attığına dikkat çekti. Aytaç,şunları söyledi: “Satış odaklı yaklaşım artık yerini müşteriler için fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet anlayışına bıraktı. Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır. Bu vizyonda yapılan projelerin ve kampanyaların iş sonuçlarının geri dönüşü de doğal olarak çok hızlı olur. Migros olarak “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projemizi de bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Fiziksel ve dijital kanalları entegre kullandığımız projemizin içeriği interaktif olarak müşterilerimizin davranışları ile şekilleniyor böylece ilgi daima canlı kalıyor. Bu sayede sadece 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştık. Bilinçli müşterilerimizle sürdürülebilirlik Migros’un rekabette avantajı oldu.”

Mustafa Bartın: “Hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı”

Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın,“Perakendecilikte Online2Offline Entegrasyonu” başlıklı konuşmasında, “Hem dünyada hem de ülkemizde, dijital ve mobil platformların kullanımında yaşanan artışla doğru orantılı olarak online perakende uygulamaları hızla büyüyor. Müşterilerimize baktığımızda yalnızca mağazalardan alışveriş yapan ya da yalnızca online alışveriş yapan olarak ayrılmadıklarını görüyoruz. Bu noktada hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi olarak değil, tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Migros olarak, Avrupa’nın ilk online market platformu Sanal Market’in yanı sıra Macrooline ve tazedirekt olmak üzere toplamda 3 markamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda iki noktada hizmet verdiğimiz Migros Hemen’i ise çok yakında daha yaygın bir şekilde müşterilerimizle buluşturacağız. Migros Hemen ile 2000’e yakın ürünü 30 dakikanın altına tüketicilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

John Bradshaw: “Müşteriye kraliçe gibi davranırsanız, o da sizi kral yapar.”

Büyük veri çağında müşteri odaklılık konusunda konuşma yapan Güney Afrika’nın en büyük perakende zincirlerinden Pick n Pay’in Pazarlama Başkanı John Bradshaw,şunları söyledi:“Müşteri odaklılığın olmazsa olmazı müşteriyi dinlemek ve anlamaktır. Sadakat programlarının sağladığı büyük veri sayesinde onların önceki alışverişlerini analiz ederek bundan sonraki alışveriş davranışlarını ve tercihlerini öngörebilirsiniz. Zaman, para ve sağlık konusunda herkesten daha fazla avantaj sunduğunuza inanırlarsa sizin sadık müşteriniz olurlar. Müşteriye kraliçe gibi davranırsanız, o da sizi kral yapar.”

Antonio Moreno: “Fiziksel ve online perakende şirketleri güçlerini birleştiriyor”

Harvard Business School İşletme Profesörü Antonio Moreno, “Omnikanal Perakendede Bilgi ve Offline Deneyimler” başlıklı konuşmasında, “Fiziksel ve online perakende şirketleri güçlerini birleştiriyor, bu da çoklu kanal perakendeciliğini yaratıyor. Gıda dışı markalarda mağazaların yerini artık doğrudan satış yapmayan showroomlar almaya başlıyor. Bu showroomlarda ürünler sadece denenebiliyor satış ve teslimat online üzerinden gerçekleşiyor. Bu da mağazaların stok maliyetini azaltırken, verimliliklerine katkı sağlıyor” dedi.

Paul Crew: “sürdürülebilirlik alanında atılan olumlu ya da olumsuz adımlar şirketlerin irtibatlarını doğrudan etkiliyor”

Sürdürülebilir çevre yönetiminin temel taşları olan enerji, su ve atık yönetimi, perakendede risk ve fırsatların iyi değerlendirilmesinin ve aynı zamanda ticari açıdan sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır” diyen Anthesis Group’un Sürdürülebilirlik Başkanı Paul Crew, “Günümüzde geleneksel iletişim araçlarının yanında sosyal medya kanallarının yaygınlaşması ile tüketici ve STK’ların sesi artık daha yüksek duyuluyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik alanında atılan olumlu ya da olumsuz adımlar şirketlerin irtibatlarını doğrudan etkiliyor. Dünyaca ünlü perakendecilerin, yatırımlarına baktığımızda en büyük geri dönüşlerin sürdürülebilirlik alanında olduğunu görüyoruz” dedi.

KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan, gerek online perakendeciliğin gerekse mağazacılığın yepyeni bir doğaya kavuştuğunu ve müşteri deneyiminin 2019’da daha önce hiç olmadığı kadar zengin ve farklılaşmış durumda olduğunu vurguladı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KÜMPEM Forum Akademik Direktörü Prof. Dr. Gürhan Kök, perakende dünyasında gelişen iki büyük trend olduğunu vurguladı. Kök sözlerine şöyle devam etti: “Trendlerden birisi müşterilerinin tercihlerine göre kişiselleştirilmiş hizmet sunan online perakendecilik. İkincisi ise perakendecilerin analitik çözümler yaratmanın ve bunları kullanmanın fayda sağlayacağına inançlarının artmış olması.”

Konferansta ayrıca, Vrije Üniversitesi İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Öğretim Üyesi Francesco Sotgiu, Erasmus Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Profesörü Gui Liberali, Porto Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi Öğretim Üyesi Pedro Amorim yeni çağda perakendenin dönüşümü, çoklu kanal kullanımı ve mobil pazarlama konularında sunumlar gerçekleştirdi. KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Perakendede Yapay Zeka ve Yeni Robotik Çözümler” panelinde ise start-up girişimcileri Human Age Kurucusu Berk Güler ile Snap Buy App’in Kurucusu Utkan Menteş görüş ve deneyimlerini aktardılar.