Dolar yukarı yönlü

Dolar/TL, geçen hafta Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırma yapması ve PPK metnindeki ifade değişikliği üzerindeki belirsizliğin kaldırması ve kamu bankalarının Asya spot piyasasında döviz satmasıyla 6.25'ten 5.95'e kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 6.10'lara çıkmıştı.

S-400 konusunda gelen kulis haberleri neticesinde dolar kurunda yeniden aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşti. İşlemciler son iki günde de kamu bankalarının piyasaya döviz arzı tarafında görülmeye devam ettiğini belirtiyor. Borsanın toparlanması, cari denge ve sanayi üretimi verilerinin beklenden oldukça iyi gelmesi, enflasyonun yavaşlama patikasına girmesi de TL'yi destekledi ve 6 - 6.15 arasında dalgalanan dolar yeniden 6 liranın altını gördü.

15 Mayısta dolar kure 6.05'ten işlem görüyor. 5 Yıllık CDS ise 488 seviyesinde.



Habertürk'te yer alan habere göre dışarıda ABD ile ilişkiler, ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret savaşı izlenirken içeride seçimle ilgili gelişmeler, bütçe dengesi, hazine ihaleleri ve ekonomiyle ilgili haber akışı takip ediliyor.



Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti ancak haber Merkez Bankası yetkilisinden düşük tonda yalanlandı. Bakanlıktan bir yorum gelmedi.