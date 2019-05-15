Altın yükselişini sürdürüyor (Güncel altın fiyatları)

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem gördü.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…