Altın yükselişini sürdürüyor (Güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 252,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Salı: 250,80 - 251,00 Çarşamba: 252,00 - 252,20
Cumhuriyet Ata Lira Salı: 1.653,00 - 1.674,00 Çarşamba: 1.661,00 - 1.682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) Salı:229,00 - 233,00 Çarşamba: 230,00 - 234,00
Lira(Tam) Ziynet Salı:1.615,00 - 1.635,00 Çarşamba:1.623,00 - 1.643,00
Yarım Ziynet Salı: 808,00 - 818,00 Çarşamba: 812,00 - 822,00
Çeyrek Ziynet Salı: 404,00 409,00 Çarşamba: 406,00 - 411,00