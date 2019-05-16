Erdoğan, TÜSİAD'ı hedef aldı: Bunu bu şekilde söylemek istemezdim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç güvenlik birimleriyle iftar buluşmasında konuştu. Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD YİK Başkanı iş insanı Tuncay Özilhan'a yönelik, "Herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya devet ediyorum.Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın, bunu bu şekilde açıklamak istemezdim, buram buram demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği yapan konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Benzer istatistiklerde Türkiye'nin çok iyi olduğu nice alanlar var. İş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktık, bunu görmez. Ekonomik endekslerde 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bunu görmez. Ekonomik özgürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 68'inci sıradayız. Bunu görmez. Bu kişi bizi hep ülkemizi 110'lu sırada, 120'li sırada gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışır. Beyefendi 17 yıl önce kişi başına milli geliri neydi, bugün ne? Sen ogün ekonomik olarak neredeydin, şimdi neredesin. Ogünden bugüne sadece firman ne kadar büyüdü, bunu hiç masaya yatırmıyor musun? Ben sizin ogünkü durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Türkiye'yi içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını biliriz." ifadelerini kullandı.

ÖZİLHAN NE DEMİŞTİ?

Dün gerçekleştirilen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Tuncay Özilhan, demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı ve kısa vadede sorunların çözümü için hedefe varırken ‘ekonomide liberal piyasa düzeni, kural temelli uluslararası sistemle olan ittifak’ çıpalarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinden uzaklaştığı ve 2002-2007 dönemindeki parlak günlerine bir türlü geri dönemediği yorumunda bulunan Özilhan, Küresel Rekabet Endeksi, işgücü piyasası verimliliği, enflasyon, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü gibi göstergeler konusunda Türkiye’nin son sıralarda yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Bunlar ekonomiyi aşağı çeken; girişimciyi, girişim yapamaz hale getiren bir ayak bağı oluşturmuş durumda. Oysa ülkemiz pazar büyüklüğünde 13. sırada. Bu bize gerçekleştiremediğimiz potansiyeli gösteriyor.

Demek ki, demokrasi işler kılınırsa, hukukun üstünlüğü tesis edilirse, eleştirel düşünmenin önünü açan bir eğitim reformu yapılırsa, ekonomimizin performansı yükselecek.

82 milyon nüfusuyla, jeostratejik konumuyla, gelişmiş altyapısıyla, sanayisinin seviyesiyle, tarımın sunduğu fırsatlarıyla Türkiye muazzam imkanlara sahip. Bu imkanları iyi değerlendirelim diye çırpınmamızın sebebi bu.

Biz bu nedenle ekonomi derken demokrasi diyoruz; yargı bağımsızlığı diyoruz; hukukun üstünlüğü diyoruz; insan hakları diyoruz; akademik özgürlükler diyoruz; liyakat diyoruz; ifade özgürlüğü diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Çünkü bu görevi, TÜSİAD’ın tüzüğünden alıyoruz.”