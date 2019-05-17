Tek Gıda-İş Sendikası, Türk-İş’ten ayrılma kararını genel kurulda onaya sunacak

Son istatistiklere göre 27 bin 675 üyesi bulunan Tek Gıda-İş, bu kararın gerekçelerini Türk-İş’e bağlı sendikalara gönderdi. Dosyada, 1952’den bugüne süren Türk-İş üyeliğinin, sürdürülebilir olmaktan çıktığı savunuldu. Buna neden olan olaylardan biri 1 Mayıs 2008’de Taksim Meydanında yapılan kutlamaya iştirakle ilgili yaşanan sorunlardı. Tek Gıda-İş’e göre, “Türk-İş Başkanlar Kurulu” kararıyla buraya katılım kararı alınırken, dönemin ve bugünkü Türk-İş’in başkanı siyasi iktidarın baskısıyla bundan vazgeçti. 2009’daki Tekel eylemleri sonrası da yönetimle fikir ayrılıkları derinleşti ve Türkel, Türk-İş Genel Sekreterliğinden istifa etti. Ayrıca konfederasyon ile sendika arasında aidat alacakları konusunda da anlaşmazlık yaşandı.