Son istatistiklere göre 27 bin 675 üyesi bulunan Tek Gıda-İş, bu kararın gerekçelerini Türk-İş’e bağlı sendikalara gönderdi. Dosyada, 1952’den bugüne süren Türk-İş üyeliğinin, sürdürülebilir olmaktan çıktığı savunuldu. Buna neden olan olaylardan biri 1 Mayıs 2008’de Taksim Meydanında yapılan kutlamaya iştirakle ilgili yaşanan sorunlardı. Tek Gıda-İş’e göre, “Türk-İş Başkanlar Kurulu” kararıyla buraya katılım kararı alınırken, dönemin ve bugünkü Türk-İş’in başkanı siyasi iktidarın baskısıyla bundan vazgeçti. 2009’daki Tekel eylemleri sonrası da yönetimle fikir ayrılıkları derinleşti ve Türkel, Türk-İş Genel Sekreterliğinden istifa etti. Ayrıca konfederasyon ile sendika arasında aidat alacakları konusunda da anlaşmazlık yaşandı.
Tek Gıda-İş Sendikası, Türk-İş’ten ayrılma kararını genel kurulda onaya sunacak
Türk-İş’in kurucularından Tek Gıda-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, aldığı Türk-İş’ten ayrılma kararını 29-30 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerinin onayına sunacak. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, “Uzun tartışmaların sonunda Türk-İş’ten ayrılma kararı aldık. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğiz” dedi.
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 04:32