TRT çalışanları: 'TRT’de siyasi kadrolaşmaya hayır'

Tasfiye listesinde adı bulunan Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Gülseren Erdağ, TRT’nin 2000’den bugüne kaçıncı kez yeniden yapılandırıldığını merak ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Eğer amaç daha iyi bir kamu yayıncılığı için hantal yapıdan kurtulmak ise bu gerekçelerin hiçbiri nitelikli personelin uzaklaştırılması için yeterli değil. Biz, kurumun gerçek anlamda çalışan, üreten, özverili ve nitelikli personeli, kamu yayıncılığına inanan son nesiller, aslında tam da olması gerektiği kadarız.” 27 yıllık çalışan Banu Savaş ise “Tarım Bakanlığı’nda bin spiker ne yapabilir? Bir sanatçı Göç İdaresi’nde hangi görevi üstlenebilir?” diye sordu.



TRT’deki uygulama 2018 Temmuz’da çıkarılan bir KHK’ya dayanılarak yapılıyor. Fazla olarak nitelenen spiker, prodüktör, muhabir gibi nitelikli personel Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderiliyor.