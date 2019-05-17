‘Sigortada birleşme ve satın alma sürecek’

Geçen yıl Liberty Sigorta’yı, geçtiğimiz günlerde Ergo Sigorta’yı bünyesine katan HDI Sigorta’nın Genel Müdürü Hancıoğlu, “10 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Bu pazar büyüklüğü için şirket sayısı fazla” dedi. Hancıoğlu ayrıca, sigorta şirketlerinin mali bünyelerinde zafiyet oluşmaması için de daha sıkı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bu alım sonrası sektörde yedinci sıraya yükseleceklerini de ifade eden Hancıoğlu, ilk 5 hedeflerine yaklaştıklarını açıkladı.



Kurulacak BDDK benzeri yapıyı desteklediklerini, bunun karar almayı hızlandıracağını belirten Hancıoğlu, ekonomik krizin ise poliçe yenilemede düşüşe neden olduğunu, buna önlem olarak aynı ürünle ilgili farklı teminatlar içeren paketler hazırladıklarını söyledi. Trafik sigortasında “serbest piyasa” istediklerini anlatan Hancıoğlu, bu branşta “kişi temelli poliçe”ye birkaç yıl içinde geçilmesini beklediklerini kaydetti.