Çiftçi ‘Allah ne verdiyse’ye kaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bölgesel meclislerinin üçüncüsünü Ordu’da düzenlerken, toplantıya düşük verimlilik ve çiftçi sayısındaki azalma damga vurdu.

“TİM Karadeniz Meclisi”nde konuşan ihracatçı, üretici ve uzmanlar 450 bin ailenin geçim kaynağı olan, ortalama 600 bin ton üretim yapılan ve 1.8 milyar dolar ihracat geliri elde edilen fındıkta dekar başına verimin 80-85 kilograma düştüğünü, bu rakamın Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerin çok gerisinde kaldığını vurguladılar. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, köyde çiftçi kalmadığını, bölgenin “Allah ne verdiyse onu toplayan” bir üretici yapısına dönüştüğünü belirtti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türkiye’nin üretim gücünün kırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Tanıtımla ilgili de Sevinç, TİM’de 450 bin dolarlık bir bütçe oluşturulduğunu, bu kapsamda ünlü kalp uzmanı Dr. Mehmet Öz’le çekilecek 10 dakikalık filmin 1 yıl boyunca gösterileceğini açıkladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de, fındık üretim de açık ara dünya lideri olan Türkiye’nin bu alandaki ihracat pazarlarını çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.