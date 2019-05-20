Tahsilat süreleri kısaldı alacak sigortası öne çıktı

Bu nedenle Türk şirketlerinin likiditenin azaldığı bu dönemde, alacaklarını hızlı tahsil etmeye çalışarak nakit dengelerini korumaya çalıştıklarını söyleyen Özüner, şöyle devam etti:



“Ülkemizde alacak tahsil süresi 2018’de 3 gün kısalarak 79 güne indi. Öte yandan tekstil, kimya ve teknoloji sektörlerinde alacak tahsil süreleri hâlâ 100 günün üzerinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde tüm sektörlerde firmalarımızın alacak tahsil sürelerini kısaltmaya çalışacaklarını ve alacaklarını sigorta ile güvenceye almaya yöneleceklerini tahmin ediyoruz ”



246 milyon TL prim



Türkiye’de en hızlı alacak tahsili gerçekleştirilen sektörler ise perakende, ulaşım ve enerji oldu. Öte yandan Euler Hermes’in verilerine göre dünya genelinde alacak tahsil süresi ortalaması 66 günden 65 güne düştü.



Bu kapsamda Akdeniz ülkeleri ise geç ödeme alışkanlıklarına geri döndü. 2018 yılında alacak tahsil süresi İtalya’da 5 (86 gün), Fransa (73 gün) ve Yunanistan’da 2 (91 gün), İspanya’da ise 1 gün (78 gün) arttı.



En uzun tahsil süresi ise bir gün kısalmasına rağmen 92 günle Çin. Bu süreler Kuzey Amerika’da 51 ve Kanada’da 52 gün.



Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz da, ticari alacak sigortalarının geçen yıl reel olarak yüzde 24 büyüdüğünü, 245.6 milyon liralık prim üretildiğini hatırlatarak “Artış bu sene de devam ediyor. Hem ürünün bilinirliği arttı hem devreye giren devlet destekli ticari alacak sigortası talebi artırdı” dedi.