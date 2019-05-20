Trafik sigortası yaptırmamanın cezası İtalya’da 849 Avro

Sigorta sektörünün ülke ekonomisinin temel unsurlarından olduğunu belirten Groupama Sigorta Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, bu pazarın gelişmesinin ise büyümeyle paralel hareket ettiğini, gelir seviyesinin önemli olduğunu vurguladı.



“Çünkü insanların tüketim öncelikleri buna göre belirlenir. Gelişmeyle sigortaya ilgi artar. Pek çok ülke tarihinde böyle oldu. Ve hep önce oto sigortaları gelişir. Zorunlu sigortalar da önceliklidir” diyen Burlisson, şöyle devam etti:



“Zorunlu sigortaların gelişimi ise denetimin gücüne endeksli. Ancak bu Türkiye’de aksıyor. Daha sıkı bir denetim mekanizması olmalı. Örneğin, trafik sigortası kapsamında İtalya’da polisler araç plakasından anında sigorta durumuyla ilgili bilgiye ulaşıyor. Fransa’da benzer uygulamalar var. Bu bilgi sistemleri sigorta şirketlerine de açık. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası ise İtalya’da 849 Avro, Fransa’da 500 Avro’dan başlıyor. Ayrıca ehliyet puanı düşürülür. Ve bu cezalar anında uygulanır. Bu tür önlemler sigortasız araçların sayısını minimize etti.” Benzer sıkıntının DASK’ta da olduğunu ve yenilemelerde sorun yaşandığını belirten Burlisson’a göre DASK dışı konutta, mali sorumluluk açısından nakliyatta zorunlu sigorta olabilir. Zorunlu trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Burlisson, “Serbest rekabetten yanayız. Çünkü fiyatlar rekabetle dengelenir. Ne kadar erken kalkarsa o kadar iyi olur. ‘Havuz’ ise her yerde ve esas olarak riskli araçlar için var” dedi



‘Biz ne alıp ne de satıyoruz’



Sektördeki konsolidasyonu da değerlendiren Burlisson, BES’ten çıkmalarının strateji olduğunu, ancak Groupama’nın Türkiye’de büyüyeceğini vurguladı. Bunun organik olacağını anlatan ve “Ne alıp ne satıyoruz” yorumunu yapan Burlisson, sektör genelinde ise dinamik bir sürecin işlediğini, hem giriş hem çıkış yönünde hareket olduğunu hatırlattı. “Pazar hâlâ kendini arıyor” diyen Burlisson, konsolidasyon devam ederken, yeni girişlerin de olabileceğini kaydetti.



Ayrıca, sağlıklı pazar için hasar karşılık oranlarına dikkat çeken Burlisson, şunları anlattı: “Özellikle oto sigortalarında bu önemli. Uluslararası gruba ait şirket olduğumuz için bizde uluslararası standartlar uygulanıyor. Diğer şirketlerin karşılık oranlarını ise görmeyi çok isterdim. 2020’de göreceğiz. Bu karşılıklar sigorta şirketlerinin devamlılığıyla ilgilidir.”

‘Prim üretiminde artıya geçeriz’

Genel Müdür Burlisson, kaskoda öne çıktıklarını, bu branşı daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Burlisson, şu bilgileri verdi: “Bu branşta sektör genelinde poliçe adedi düşerken bizde arttı. Yangın, KOBİ, kurumsal sigortalar, konut ve sağlık önceliklerimiz arasında. Tarım sigortalarında da daha iyi olmak istiyoruz. Kârlı büyüme ve iyi müşteri hizmeti peşindeyiz.”



İyi anlatmalı



Tarım Kredi’nin portföylerinden çıkması sonrası Groupama’nın yılın ilk aylarındaki prim üretimi düşüş yönünde hareket ederken, Burlisson bunu yıl sonuna kadar telafi edeceklerini ve artıya geçeceklerini belirtti.



Daha dijital bir şirket olmak için çalıştıklarını, yatırım yaptıklarını anlatan Burlisson, acentelerini de bu konuda teşvik ettiklerini söyledi. Burlisson ayrıca, sigortanın daha verimli kullanılması için acentelere büyük iş düştüğünü, tüketicilere poliçe içeriğini daha iyi anlatmak gerektiğini ifade etti.

Enflasyon ve kur etkiliyor

Enflasyon ve dövizdeki dalgalanmanın kendileri için de sorun olduğunu anlatan Burlisson, bu alandaki gelişmelerin maliyet artışı nedeniyle özellikle oto sigortaları ve sağlıkta tarife oluşturmayı zorlaştırdığını vurguladı. Genel Müdür Burlisson, “Türkiye’nin geçmişine baktığımızda durgunluktan hep hızlı ve başarılı çıktığını görüyoruz. Umarım bu sefer de öyle olur” dedi.

Sompo Japan dijitalde birinci

Marketing Türkiye & BoomSonar işbirliği ve Deloitte uzmanlığıyla “Sosyal Medya Marka Endeksi” kapsamında verilen “Social Media Awards Turkey” ödüllerinin kazananları belli oldu. Sompo Japan Sigorta, “Sigortacılık” kategorisinde birincilik ödülü aldı.



Şirket olarak dijitale çok önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Sigorta gibi rekabetin her platformda yaşandığı bir sektörde sosyal medya kanallarını doğru ve etkili kullanarak sektör birincisi olmak çok önemli. Son 9 aydır aralıksız sosyal medyayı en iyi kullanan ilk 25 marka arasında yer alıyoruz” dedi.

‘5-9’da otomatik BES’e katılım yüzde 40 oldu Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nda düzenlediği panelde konuşan EGM Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, küçük ölçekli firmalarda çalışanların otomatik katılımla (Otomatik BES) ilgili farkındalığının az olduğunu söyledi. Erkan şu bilgileri verdi:



100 TL cezası var



“10-49 çalışanı olan şirketlerin yüzde 80’i sisteme katılırken 5-9 çalışanı olanların sadece yüzde 40’ı katıldı. Bu şirketlerde az kişi çalışıyor olsa da çok büyük bir nüfusu temsil ediyorlar. 5-9 kişi çalıştıran 400 bine yakın işletme var. Bu, 1.8 milyona yakın çalışan demek” dedi. İşverenler için sisteme katılmamanın işlem başına 100 TL gibi bir yaptırımı olduğunu hatırlatan Erkan, henüz bunların uygulanmaya başlamadığını ifade etti.



Otomatik BES’te halen 5 milyon 16 bin 579 çalışan bulunuyor. Bu kişilerin toplam fon tutarı ise 5.8 milyar lirayı geçti. Sertifika sayısı ise 5 milyon 575 bin 255 adet oldu.

Cep kırılmasına güvence

Axa Sigorta, hem yeni cihazları hem halen kullanımda olan cep telefonlarını teminat altına alan “Cep Telefonu Sigortası” ürününü müşterilerine sundu.



Bu sigorta, cep telefonunun düşmesi, kırılması, bir kaza sonucunda hasar alması, sıvıyla temas etmesi, yüksek voltajda kalması veya hatalı aksesuar kullanımı sonucu zarar görmesi durumlarında, cihazın ücretsiz lojistik hizmeti ile ve hiçbir ücret ödenmeden tamir edilmesini sağlanıyor. Garanti kapsamı devam eden cihazlar için de onarım yetkili servislerde yapılıyor. Cihazın onarılamaz duruma gelmesi veya çalınması durumunda ise sigortalıya eşdeğer bir cep telefonu temin ediliyor.



Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, “Türkiye’de sigorta sektöründe bir ilk olan bu ürünü önümüzdeki dönemde yenilikçi çalışmalarımız takip edecek” dedi.