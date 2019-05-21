Alibaba’nın ödeme platformu Alipay, Türkiye pazarına girdi

Türkiye’de faaliyet gösteren yeni nesil ödeme platformu ininal, Alipay’in Türkiye’deki ilk iş ortağı oldu. FinTech alanında faaliyet gösteren ve MultinetUp’ın iştiraki olan ininal; Alibaba’ya bağlı şirketler arasında yer alan ve Ant Financial Services Group tarafından işletilen ödeme platformu Alipay ile Çinli ziyaretçilerin Türkiye’deki işletmelerde Alipay’i kullanmalarına imkan tanıyan bir işbirliğine imza attı.

İş birliği ilk olarak, Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin yüzde 85’inden fazlasına hizmet veren ve turizm şirketi Dorak Holding’in ilgili tesislerinde geçerli olacak. Bu hizmet kapsamında Alipay ile ödemeyi kabul eden kuruluşlar arasında; Kapadokya’daki balon işletmeleri, mağazalar, oteller ve restoranlar yer alıyor.