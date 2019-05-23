Bakan Albayrak ''İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Albayrak'ın açıklamasının satır başları şöyle:

İVME Finansman Paketi' 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Hammadde-Ara malı, Makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

Üretici ve sanayicilerimize sağlanan destek ve teşvikler meyvesini vermeye başladı.

Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. 18 yıllık AKP iktidarı içerisinde Haziran ayı itibariyla ilk defa cari açık dönemine girmiş olacağız.

70'li yıllardan bu günlere hesaplanan cari denge içerisinde tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak 2019 yılı.

Ekonomik saldırıya karşı bizler de milletimiz de görüyor. Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini geçmişte batırdıkları kurumlardan, davet ettikleri ve birlikte yönettiği İMF komiserleriyle nasıl bir yol yürüdüğünü tüm Türkiye biliyor. Tek dertleri milletimizin bakışını olumsuz bir şekilde etkilemek. Ama bizler buna izin vermeyeceğiz. Her alanda atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz.

Yılın ikinci yarısından sonra atacağımız adımlarla 2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz. Ağustos'ta Mart ayında maruz kaldığımız saldırıları tüm Türkiye olarak yaşadık. Türk lirasına karşı manipülatif pozisyon alanlara karşı mücadelemiz devam edecek.

İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ocak ve şubat geride kaldı. Özellikle Mart ve Nisan aylarına baktığımızda 500 binin üzerinde SGK girişi görüyoruz. Haziran ve Temmuz'da bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını, işsizlikte trendin aşağı yönlü gittiğini görmeye başladık ve göreceğiz.

Bugün 100 yıl önceki inanç ve istikametle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışanlara büyük bir dirençle karşılık vereceğiz. "Kriz çıksa" diyenleri üzmeye devam edeceğiz. Gerek finansman, gerek cari açık, gerek istihdam ve yatırımda dengelenme süreci tüm saldırılara rağmen yayına oturuyor. İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak.Teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak olan yolculuğumuzda geriye dönmemiz mümkün değildir.