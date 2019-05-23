KESK güvencesizliğe karşı yürüyecek

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, çalışanların kendi bakanlıkları ile görüşmelerinin en doğal hakları olduğunu söyledi.

Yürüyüş kapsamında KESK’liler bugün saat 11.00’de TRT Arı Stüdyosu önünde toplanacak. Buradan da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yürüyecekler. KESK yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret ederek yürüyüş için destek istedi. Mehmet Bozgeyik, uzun süredir ülkede çalışma hakkını, iş güvencesini ortadan kaldıran birçok yasal düzenleme olduğunu, OHAL sürecinde çıkarılan 36 KHK ile kamudan 130 bine yakın kişinin haksız, hukuksuz, kovuşturma, soruşturma olmadan, savunma alınmadan işten çıkarıldıklarına dikkat çekti. KESK’ten de 4 bin 500 üyenin işten çıkarıldığına işaret eden Bozgeyik, yine KHK’larla birçok kamu kurumunun varlık fonuna devredildiklerini söyledi.



Bozgeyik, adil gelir güvencesi, sosyal güvenlik güvencesi, görevde liyata göre yükselme güvencesi, toplu pazarlık, sendikal hakların güvence altına alınması, demokratik toplu sözleşme gibi talepleri olduğunu vurguladı.