Kıdem giderse işçi de gider



Türk-İş ve DİSK, hükümetin kıdem tazminatında yapmak istediği değişikliğe tepki gösterdi. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, ILO Genel Direktörü Guy Ryder’a, kıdem tazminatının işçinin güvencesi olduğunu, ortadan kaldırılması halinde işçilerin kolayca işten çıkarılacaklarını aktardı.

Çalışma Meclisi toplantısı öncesinde ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Türkiye’deki işçi ve memur konfederasyonları temsilcileri ile görüştü. Toplantıya aralarında Türk-İş ve KESK, Hak-İş ve Memur-Sen’in yetkilileri katıldı. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, kıdem tazminatının aynı zamanda işçilerin işgüvencesi olduğunu, bu mekanizmanın ortadan kaldırılması halinde işçilerin kolayca işten çıkarılabileceklerine dikkat çekti.



DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de görüşmede kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine karşı olduklarını dile getirdi. Çalışma Meclisi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmalarında kıdem tazminatı değişikliğine değinmedi.